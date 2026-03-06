Снігур не зупинити: українка розгромила чешку та дізналася ім'я опонентки у півфіналі турніру в Трнаві
Дар'я здобула перемогу у двох сетах Луцією Гавлічковою
18 хвилин тому
Перша ракетка турніру Дар'я Снігур (117 WTA)продовжує переможну ходу на турнірі ITF W75 у Трнаві. У чвертьфінальному поєдинку українка не залишила шансів представниці Чехії Луції Гавлічковій (WTA 240).
Для перемоги Снігур знадобилося два сети та 1 година 32 хвилини ігрового часу.
Дар'я здобула восьму звитягу поспіль.
ITF W75 Трнава. Хард (приміщення). 1/4 фіналу
Луція Гавлічкова – Дар'я Снігур – 3:6, 4:6
За путівку до фіналу змагань у Трнаві Снігур посперечається з представницею Швейцарії Селін Неф (WTA 228).
