Українські санкарі здобули срібло та бронзу чемпіонату Європи U23
Словацькі спортсмени здобули золоту медаль
близько 1 години тому
Фото: FIL
Українські санкарі здобули дві медалі чемпіонату Європи серед спортсменів до 23 років у німецькому Обергофі.
У змаганнях двомісних чоловічих саней срібло вибороли Даниїл Марціновський та Богдан Бабура, а бронзу — Максим Панчук та Андрій Муц. Перемогу здобули словацькі спортсмени Крістіан Босман та Бруно Мік.
