Володимир Кириченко

Український боєць напівсереднього дивізіону Ярослав Амосов (30-1) для MMA Junkie прокоментував перемогу над іспанцем Хоелем Альваресом (23-4) на шоу UFC 328 у Ньюарку.

Напередодні бою інший боєць з України, Данило Донченко, спрогнозував, що ти завершиш цей бій у другому раунді. Саме так і сталося. Це через його неймовірні здібності до прогнозів чи тому, що ти сам планував завершити бій у другому раунді?

«Донченко? Я не знаю цього хлопця. Ні, я просто… Якщо можу зробити сабмішен – роблю. Але це не було чимось конкретно запланованим. Ми просто тренуємося. Що з’являється – те й беремо».

Як ти вважаєш, чого тобі не вистачило в першому раунді, щоб завершити бій достроково? Здавалося, ти повністю домінував, і залишалося зовсім трохи до фінішу, але цього не сталося. Чого саме не вистачило?

«Усе нормально. Мабуть, я просто не хотів так сильно ризикувати в першому раунді. Була одна нагода, один момент, але, напевно, я хотів спочатку відчути бій, не ризикувати надто сильно і трохи виснажити його в першому раунді».

Хочу повернутися до того чудового брейк-дансу наприкінці. Де можна навчитися таким рухам?

«Цього можна навчитися в моєму місті, Ірпінь. Багато років тому, коли я був зовсім молодим, ми пробували щось на кшталт брейк-дансу, паркуру… Такі були мої молоді роки. Це був класний час».

Амосов переміг Альвареса задушливим прийомом у 2-му раунді.