«Амосов — це кошмар для махачева»: Масвідаль пояснив, чому українець здатен здолати чемпіона UFC
Колишній боєць UFC відзначив перевагу українця
Ексбоєць UFC Хорхе Масвідаль вважає, що український напівсередньоваговик Ярослав Амосов має всі шанси завдати поразки чемпіону дивізіону ісламу махачеву.
Американський ветеран відзначив фізичні дані та борцівську базу українця. Слова наводить Deep Waters.
Амосов — це кошмар для Махачева. Він більший, вищий і, ймовірно, сильніший, до того ж має чудові навички боротьби. Здається, він дворазовий чемпіон світу з самбо. Тож він без проблем впорається із захопленнями, підсічками та ближнім боєм, які використовує Махачев. Ярослав, цілком можливо, зможе його перевершити.
Стрікленд вражений виступом Амосова на UFC 328: «Цей хлопець — майбутній чемпіон».