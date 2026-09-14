Чемпіон UFC із Росії: «Я взагалі не вважаю Амосова небезпечним для себе»
Зірковий боєць не бачить в українцеві серйозної опозиції
Володар титулу UFC у напівсередній вазі росіянин Іслам Махачев (29-1) поділився думками про українського бійця цього дивізіоні Ярослава Амосова (30-1).
Дастін Пор’є висловив думку, що найскладнішим суперником для тебе в напівсередній вазі стане не Пратес, не Моралес, не Шавкат, а Ярослав Амосов. Що ти скажеш?
«Ні, я не думаю, що він небезпечний суперник. Я вже бачив його бій, коли людина зупинила його боротьбу. Що сталося? Я взагалі не вважаю для себе його небезпечним.
Я вважаю одним із найнебезпечніших і найсерйозніших опонентів – це мій останній бій з Ієном Геррі. І я думаю, що він стане чемпіоном після того, як залишу».
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Махачев у серпні оновив рекорд UFC за кількістю перемог поспіль, перемігши Ієна Мачадо Геррі одностайним рішенням суддів.
Амосов у травні виграв у Хоеля Альвареса на UFC 328 у Ньюарку. Для Ярослава це була друга поспіль перемога з моменту його дебюту в UFC.
Раніше Хорхе Масвідаль пояснив, чому українець здатен здолати чемпіона UFC.