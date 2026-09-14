Володимир Кириченко

Володар титулу UFC у напівсередній вазі росіянин Іслам Махачев (29-1) поділився думками про українського бійця цього дивізіоні Ярослава Амосова (30-1).

Дастін Пор’є висловив думку, що найскладнішим суперником для тебе в напівсередній вазі стане не Пратес, не Моралес, не Шавкат, а Ярослав Амосов. Що ти скажеш?

«Ні, я не думаю, що він небезпечний суперник. Я вже бачив його бій, коли людина зупинила його боротьбу. Що сталося? Я взагалі не вважаю для себе його небезпечним.

Я вважаю одним із найнебезпечніших і найсерйозніших опонентів – це мій останній бій з Ієном Геррі. І я думаю, що він стане чемпіоном після того, як залишу».