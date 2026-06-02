Денис Сєдашов

Борець греко-римського стилю Жан Беленюк розповів про плани щодо підготовки до свого першого поєдинку у змішаних єдиноборствах. Під час коментування турніру Ararat WFC спортсмен зазначив, що тренуватиметься разом із відомим українським бійцем UFC Ярославом Амосовим.

Беленюк підтвердив, що бійці вже мають досвід спільної роботи на килимі:

Ми плануємо тренування з Ярославом. Дочекалися його повернення в Україну після бою. Думаю в найближчий час попрацюємо. Ми вже працювали разом, десь понад рік тому було спільне тренування з греко-римської боротьби, напередодні переходу Ярослава в UFC. Жан Беленюк

Нагадаємо, професійний дебют Жана Беленюка в ММА запланований на 11 липня. Титулований борець проведе поєдинок проти 52-річного ізраїльського ветерана Хаїма Гозалі.

