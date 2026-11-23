Беленюк заявив про готовність провести другий поєдинок в ММА
Титулований борець чекає на великий виклик
Олімпійський чемпіон з грек-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк для Sport.ua заявив, що збирається провести ще один поєдинок за правилами MMA.
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«Скоро. Ми тренуємося, головне, щоб підвернулася якась цікава подія та був хороший суперник».
Нагадаємо, 11 липня Беленюк дебютував в ММА, перемігши 53-річного ізраїльтянина Хаїма Гозалі в першому раунді.
Нагадаємо, Берінчик одностайнім рішенням суддів здолав Ханакова на турнірі Arena.
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