«Готуємось»: Беленюк отримав пропозицію проведення нового бою в ММА
Українець анонсував свій наступний поєдинок у змішаних єдиноборствах
Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк повідомив про повернення до октагону.
Спортсмен отримав пропозицію проведеного наступного поєдинку в змішаних єдиноборствах. Про це Беленюк написав на своїй сторінці в Instagram:
Отримав пропозицію наступного бою. Готуємось!
Нагадаємо, Жан Беленюк успішно дебютував у ММА у липні цього року. У своєму першому поєдинку, який відбувся в київському Палаці Спорту, він здобув перемогу над представником Ізраїлю Хаїмом Гозалі.
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