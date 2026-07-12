Найкращі моменти бою Жан Беленюк – Хаїм Гозалі. Відео
Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби дебютував в ММА
26 хвилин томуПідписатися в
Беленюк і Гозалі / Фото - Facebook
Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби, народний депутат України Жан Беленюк (1-0) та 53‑річний ізраїльський боєць Хаїм Гозалі (15-7) провели поєдинок за правилами ММА.
Беленюк переміг Гозалі технічним нокаутом у першому раунді – кут ізраїльтянина відмовився від продовження поєдинку.
Відео бою:
Нагадаємо, Беленюк поділився емоціями після свого успішного старту у змішаних єдиноборствах.
Поділитись