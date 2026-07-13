Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк поділився емоціями від успішного дебюту в змішаних єдиноборствах. Нагадаємо, українець переміг досвідченого ізраїльського бійця Хаїма Гозалі на турнірі з ММА.

Спортсмен розповів про перехід у новий вид спорту, тактику на поєдинок та відсутність фінансової складової на цьому етапі кар'єри. Слова наводить Футбол 24+.

Я тренувався не один день, знав, як треба себе вести. Це той же килим, тільки обмежений парканом. Я задоволений виступом.

Треба було використовувати свої козирі. Розумів, що в боротьбі у мене більше шансів. Були різні варіанти, але перший план був саме таким. Важливо було його перевести в партер і не дати звідти вийти. Коли ж перевів униз, то почав розвивати перевагу, добивати.

Ніякого призового фонду не було. Ми зараз напрацьовували розуміння цього виду спорту – техніку, тактику. Для того, щоб, можливо, в майбутньому перемоги могли приносити якісь дивіденди. Наразі ми тільки на початку шляху. Після трьох місяців тренувань я задоволений результатом.