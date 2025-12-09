Бій Стрікленд – Ернандес стане головною подією шоу UFC в Х'юстоні
Ентоні йде на серії з 8 перемог поспіль
близько 2 годин тому
Стрікленд та Ернандес / Фото - Yahoo
Колишній чемпіон UFC у середньому дивізіоні американець Шон Стрікленд (29-7) та його співвітчизник Ентоні Ернандес (15-2) проведуть поєдинок на турнірі UFC Fight Night.
Поєдинок стане головною подією шоу, яке пройде 21 лютого в Х’юстоні, США.
Для Шона це буде перший бій після поразки в реванші з Дрікусом дю Плессі в лютому 2025 року.
Зазначимо, що Ернандес йде на серії з 8 перемог поспіль.
