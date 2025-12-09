Володимир Кириченко

Колишній чемпіон UFC у середньому дивізіоні американець Шон Стрікленд (29-7) та його співвітчизник Ентоні Ернандес (15-2) проведуть поєдинок на турнірі UFC Fight Night.

Поєдинок стане головною подією шоу, яке пройде 21 лютого в Х’юстоні, США.

Для Шона це буде перший бій після поразки в реванші з Дрікусом дю Плессі в лютому 2025 року.

Зазначимо, що Ернандес йде на серії з 8 перемог поспіль.

Результати UFC 323: поразки Морено, Сехудо, нічия Блаховича