Боєць UFC: «Мераб Двалішвілі не має меж у прогресі»
Азербайджанський боєць UFC вихваляє чемпіона в найлегшій вазі
близько 1 години тому
Азербайджанський боєць UFC Назім Садихов поділився думками про чинного чемпіона організації в найлегшій вазі грузина Мераба Двалішвілі. В інтерв’ю YouTube-каналу Uncaged Network він високо оцінив прогрес і витривалість чемпіона.
«Не уявляю, де межа цього хлопця. Щоразу, коли його бачиш, він стає кращим. Очевидно, його витривалість обговорюють найбільше. У нього шалена витривалість. Але це стає зрозумілим, коли бачиш його в залі. Він проводить п’ять раундів у клітці, просить у тренера ще один раунд, а потім ще один… Через сім-вісім раундів він каже: «Гаразд, з мене досить». Тож це не дивує тих, хто знає, як він тренується».
