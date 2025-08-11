Чемпіон UFC у легкому дивізіоні іспанець Ілія Топурія (17-0) в інтерв'ю The Ring розповів, із ким хотів би провести боксерський поєдинок.

«Навіть якщо в мене ще залишилися бої за контрактом із UFC, завжди можна попросити перейти в бокс. Вони зробили це з Конором, чому б не зробити зі мною? Я б із задоволенням перейшов у бокс.

Я хотів би вийти проти переможця бою Канело Альварес – Теренс Кроуфорд. Канело – тому що він є моїм кумиром. Завжди є повага до всіх, але я маю спробувати. Чому б і ні? Відчуваю, що можу це зробити. Якщо вони захочуть дати мені можливість зробити це одразу – чому б і ні?

Я хочу відкрити для себе щось нове. Якщо ми збираємося це робити, то зараз – найкращий час.

Можливо, я стану першим бійцем UFC, який здобуде світовий титул у боксі. Давай, Туркі. Я був би у захваті, і це був би чудовий досвід».