Денис Сєдашов

Турнір зі змішаних єдиноборств UFC вперше в історії відбудеться на території Білого дому — 4 липня 2026 року, у день святкування 250-річчя незалежності США. Про це повідомив президент організації Дейна Вайт в ефірі програми CBS Mornings.

Це точно станеться! Дейна Вайт

Наприкінці місяця він планує зустрітися з Трампом та Іванкою Трамп, щоб затвердити деталі та ознайомитися з візуалізаціями майбутньої арени.

За словами джерела, знайомого з підготовкою, адміністрація Білого дому також очікує, що подія відбудеться. Склад учасників поки що не розголошується.

Дейна Вайт підтримав ідею бою UFC в Білому домі.