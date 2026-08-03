Джейк Пол — про перехід у ММА: «Коли бачу, як борються бійці, мені стає соромно»
Відомий блогер та боксер оголосив про плани дебютувати у змішаних єдиноборствах
Відомий блогер та співзасновник промоутерської компанії MVP Джейк Пол заявив про намір провести бій за правилами змішаних єдиноборств (ММА) уже цього року.
Американець розповів про відновлення після травми щелепи та різко висловився щодо борцівських навичок більшості сучасних представників ММА:
У найближчі кілька місяців я буду готовий спарингувати. Щелепа заживає, сподіваюся повернутися цього року й зайнятися ММА. У мене є досвід у боротьбі — перший дивізіон. Коли я бачу, як борються бійці ММА, мені стає соромно. Вони б не протрималися й хвилини в першому шкільному дивізіоні Огайо.
Нагадаємо, раніше промоутерська компанія Пола MVP придбала лігу PFL, а сам блогер неодноразово заявляв про бажання провести поєдинок у клітці проти ексбійця UFC Нейта Діаса.
Джейк Пол анонсував повернення на ринг після травми у бою з Джошуа.
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