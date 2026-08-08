Джейк Пол залучить легенду ММА Ройса Ґрейсі до підготовки перед дебютом в ММА
Накіса Бідаріан заявив, що блогер серйозно налаштований вийти в октагон
Співзасновник компанії Most Valuable Promotions (MVP) Накіса Бідаріан повідомив, що американський шоумен і боксер Джейк Пол веде перемовини з легендою ММА Ройсом Ґрейсі щодо спільної підготовки до виступів у змішаних єдиноборствах. Повідомляє New York Post.
Функціонер зазначив, що блогер серйозно налаштований вийти в октагон і прагне залучити найкращих фахівців у цій сфері.
Коли Пол ухвалить це рішення, він повністю зосередиться на тренуваннях. Учора ввечері ми розмовляли з Ройсом Ґрейсі, щоб він та його родина стали частиною тренувального процесу Пола з джиу-джитсу. Тож не сумнівайтеся: коли Джейк Пол приймає рішення чимось зайнятися, він повністю йому присвячує себе і дуже професійно підходить до справи.
Джейк Пол — про перехід у ММА: «Коли бачу, як борються бійці, мені стає соромно».
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