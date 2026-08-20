Ексчемпіон UFC Сехудо дебютує у боксі проти популярного стрімера
Бій відбудеться 26 вересня
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях 39-річний Генрі Сехудо підписав контракт із боксерським фрик-файтерським промоушеном Misfits Boxing.
Дебютний поєдинок за правилами боксу американський боєць проведе 26 вересня на арені James L. Knight Center у Майами (США).
Суперником Сехудо стане 25-річний блогер і стример Нурідін Шабазз, відомий під псевдонімом Deen The Great.
Бій відбудеться у ліміті легкої ваги та розрахований на 6 раундів.
Хірн готовий подати у суд на президента UFC і Zuffa через бій Джошуа – Ф'юрі.
Поділитись