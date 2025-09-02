«Я тут заради волі народу». Макгрегор повідомив про висування своєї кандидатури на пост президента
Вибори відбудуться у листопаді
13 хвилин тому
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор заявив у соціальних мережах про можливе висування на посаду президента Ірландії.
Спортсмен повідомив, що вже зібрав необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатури:
Я зібрав голоси. Призив Ірландії буде почутий. Я тут заради волі народу. Ті, хто приєднається до моєї політики, стануть рятівниками нашої великої нації. Вони пройдуть вулицями Ірландії під оплески. Ірландія навіки!
Макгрегор закликав змінити Конституцію Ірландії.
