Дю Плессі «розібрав» Усмана у головній події шоу UFC Fight Night 281
Для нігерійця це четверта поразка в останніх п’яти поєдинках
близько 1 години томуПідписатися в
Колишній чемпіон UFC у середньому дивізіоні південноафриканець Дрікус дю Плессі (24-3) переміг колишнього чемпіона у напівсередній вазі нігерійця Камару Усмана (21-5) у головній події шоу UFC Fight Night 281 в Оклахомі.
Бій тривав всі 5 раундів та завершився перемогою Дрікуса одностайним рішенням суддів – 50:45, 49:46, 49:46.
Для Усмана це четверта поразка в останніх п’яти поєдинках – до цього він двічі поступився Леону Едвардсу та один раз Хамзату Чимаєву. Свою єдину перемогу Камару здобув над Хоакіном Баклі у червні 2025-го.
Натомість дю Плессі здобув 12-ту перемогу в останніх 13 боях, починаючи з вересня 2019 року.
Його єдина поразка датована серпнем 2025-го, коли він програв титул чемпіона вже згаданому Чимаєму (тричі по 44:50).
Раніше легендарний Джон Джонс відповів, чи готовий він до бою з Усиком за правилами боксу.