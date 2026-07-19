Володимир Кириченко

Колишній чемпіон UFC у середньому дивізіоні південноафриканець Дрікус дю Плессі (24-3) переміг колишнього чемпіона у напівсередній вазі нігерійця Камару Усмана (21-5) у головній події шоу UFC Fight Night 281 в Оклахомі.

Бій тривав всі 5 раундів та завершився перемогою Дрікуса одностайним рішенням суддів – 50:45, 49:46, 49:46.

'STILLKNOCKS' IS BACK 🫳@DricusduPlessis returns to the win column as he earns the UD victory in dominant fashion at #UFCOKC! pic.twitter.com/HggNzKReJR — UFC (@ufc) July 19, 2026

Для Усмана це четверта поразка в останніх п’яти поєдинках – до цього він двічі поступився Леону Едвардсу та один раз Хамзату Чимаєву. Свою єдину перемогу Камару здобув над Хоакіном Баклі у червні 2025-го.

Натомість дю Плессі здобув 12-ту перемогу в останніх 13 боях, починаючи з вересня 2019 року.

Його єдина поразка датована серпнем 2025-го, коли він програв титул чемпіона вже згаданому Чимаєму (тричі по 44:50).

Раніше легендарний Джон Джонс відповів, чи готовий він до бою з Усиком за правилами боксу.