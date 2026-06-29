На шляху до UFC. Українець Баглей ефектно захистив титул чемпіона Cage Warriors
Микита виступив у головнії події шоу в Лондоні
близько 1 години томуПідписатися в
Микита Баглей / Фото - Cage Warriors
Український чемпіон Cage Warriors у напівлегкому дивізіоні Микита Баглей (9-1) переміг англійця Ейдена Лі (15-11) у головній події турніру CW 208 London.
Він переміг задушливим прийомом у 3-му раунді.
Нагадаємо, у лютому Баглей переміг Соломона Сімона і став першим в історії України чемпіоном Cage Warriors.
Турнір відбувся 27 червня в Лондоні.
Нагадаємо, Донченко ефектним нокаутом переміг Бергена на UFC Fight Night 280.
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