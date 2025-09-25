Колишній чемпіон UFC Джон Джонс розповів, що став тренером олімпійського чемпіона-2020 з вільної боротьби Гейбла Стівсона.

Джонс хоче зробити свого бійця чемпіоном UFC у важкому дивізіоні.

25-річний Гейбл дебютував у професійному ММА у вересні 2025 року, здолавши технічним нокаутом у 1-му раунді Брайдена Патерсона на івенті LFA 217.

«Річ не у тому, чи він зможе, а в тому – коли. У мене було багато чудових партнерів по команді за ці роки, але я завжди казав: якби я колись став тренером, то ним мав би бути реслер, який повністю відданий успіху.

Я знайшов свою людину і радий додати титул тренера чемпіонів світу до свого резюме».