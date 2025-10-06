Макгрегор: «Скучив за боями. Подивимось, що буде далі»
Ірландець в очікуванні на своє повернення
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор розповів про своє спортивне майбутнє. Слова наводить MMAJunkie.
Є люди, які хочуть, щоб я бився на голих кулаках. Я знаю, що UFC готує для мене новий контракт або щось подібне. Поки що не знаю, що буде далі. Подивимось. Я скучив за єдиноборствами й з нетерпінням чекаю, що принесе завтрашній день.
Нагадаємо, востаннє ірландець виходив в октагон у липні 2021 року — тоді він зазнав травми ноги в поєдинку проти Дастіна Пор’є.
