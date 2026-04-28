Нганну: «Бокс був мрією, але в ММА я — король»
Боєць визнав, що статус короля він має саме в октагоні
25 хвилин тому
Колишній чемпіон UFC та PFL Френсіс Нганну в коментарі YouTube-каналу The Schmo порівняв свої відчуття від виступів у змішаних єдиноборствах та професійному боксі. Камерунський важковаговик зізнався, що попри дитячу мрію про ринг, саме в октагоні він почувається максимально впевнено.
У ММА мені, звичайно, комфортніше, ніж у боксі, яким я займаюся вже деякий час. Бокс був мрією, але ММА – це те місце, де я король.
Офіційно: Белград прийме дебютне шоу UFC.
