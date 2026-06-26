Пресслужба UFC оприлюднила офіційну заяву щодо підсумкових показників переглядів унікального турніру UFC Freedom 250.

Історичний вечір боїв, який відбувся на лужайці Білого дому, став однією з наймасштабніших подій в історії американського промоушена.

Після нещодавнього оголошення Paramount+ про те, що UFC Freedom 250 досягло рекордних 17 млн глядачів на платформі в США та Латинській Америці, UFC сьогодні оголосив, що перегляди в інших країнах, включаючи Австралію, Китай, Індію, Південну Корею, Нову Зеландію та Великобританію, подвоїли заявлену аудиторію та збільшили загальну кількість глядачів у всьому світі приблизно до 34 млн осіб, що робить цей знаковий кард на лужайці Білого дому однією з найпопулярніших подій в історії UFC.

Підсумкові дані про глобальну аудиторію відображають стандартний процес звітності для деяких міжнародних мовників, при цьому дані про аудиторію з певних ринків остаточно визначаються через 7-10 днів після виходу в ефір. Деякі країни, включаючи Іспанію та Францію, чиї спортсмени очолювали кард, не опублікують дані про перегляди до середини липня або пізніше.