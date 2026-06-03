Володимир Кириченко

У віці 45 років помер колишній боєць UFC Джей Сілва.

Американець ангольського походження виступав у важкому дивізіоні та мав рекорд 12-14-1.

Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci zawodnika FAME Jaya Silvy.



Jay swoimi występami wnosił wielki uśmiech, pozytywne emocje i profesjonalizm prawdziwego sportowca. Na zawsze pozostanie częścią historii naszej federacji!



Bliskim, rodzinie oraz przyjaciołom Jaya składamy… pic.twitter.com/dnRRA3MB8N — FAME MMA (@famemmatv) June 1, 2026

Сілва дебютував у 2008-му в MMA в 2008-му, а в 2009-му провів два поєдинки в UFC, коли програв за очками Сі-Бі Доллеею та Крісу Лібену.

Також він бився у Bellator, а останній бій провів 5 квітня 2025-го.

Нагадаємо, український боєць UFC готуватиме Жана Беленюка до дебюту в ММА.