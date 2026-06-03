Помер колишній американський боєць UFC
Останній поєдинок він провів у минулому році
13 хвилин томуПідписатися в
Джей Сілва / Фото - Yahoo
У віці 45 років помер колишній боєць UFC Джей Сілва.
Американець ангольського походження виступав у важкому дивізіоні та мав рекорд 12-14-1.
Сілва дебютував у 2008-му в MMA в 2008-му, а в 2009-му провів два поєдинки в UFC, коли програв за очками Сі-Бі Доллеею та Крісу Лібену.
Також він бився у Bellator, а останній бій провів 5 квітня 2025-го.
Нагадаємо, український боєць UFC готуватиме Жана Беленюка до дебюту в ММА.
Поділитись