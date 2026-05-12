Ще один дебют в UFC. На шоу у Лас-Вегасі виступить український легковаговик
Турнір відбудеться 16 травня
Український боєць легкого дивізіону Артур Мінєв (7-0) проведе дебютний поєдинок в UFC. Про це спортсмен повідомив у соцмережах.
«Дякую Богу за все».
Мінєв зустрінеться в октагоні з американцем Томасом Ганттом. Поєдинок відбудеться 16 травня на арені UFC Apex у Лас-Вегасі.
