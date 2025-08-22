Олег Гончар

Колишній чемпіон UFC і коментатор Даніель Корм’є розповів про особливість Хабиба Нурмагомедова у ставленні до Конора Макгрегора.

За словами Корм'є, Хабіб уникає згадки імені ірландця, називаючи його «цей хлопець».

«На минулому тижні Хабіб давав інтерв’ю в Нью-Йорку і казав: "Цей хлопець". Він його ненавидить! У октагоні після третього раунду Макгрегор прошепотів: "Це просто бізнес", а Хабіб відповів, що це не так». Даніель Корм’є

Корм’є підкреслив, що бійці, як Хабіб, мають особливий менталітет. Під час бою на UFC 229 у 2018 році Нурмагомедов домінував над Макгрегором, утримував його в партері та, за словами Корм’є, «хотів його прикінчити» через образи на адресу своєї сім’ї.

Після перемоги Хабіб перестрибнув через сітку, намагаючись напасти на команду Макгрегора.

«Конор відкусив більше, ніж міг проковтнути. Йому не варто було цього робити, бо того вечора його жорстоко побили». Даніель Корм’є

