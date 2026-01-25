«Зі мною все в порядку»: Смотерман пояснив, чому знепритомнів на зважуванні
За його словами, проблем зі скиданням ваги не було
близько 1 години тому
Американський боєць UFC Кемерон Смотерман, який знепритомнів одразу після проходження офіційної процедури зважування, прокоментував інцидент. Слова наводить ММАjunkie.
Я отримав дуже багато повідомлень і ціную щиру турботу про мене. Зі мною все в повному порядку. Я не до кінця розумію, що саме сталося. Бачу, як багато хто пише в інтернеті: “це було жорстке скидання ваги” і все таке. Але я справді майже не скидав вагу для цього бою. Я підійшов до зважування доволі легким. Навіть упродовж цього тижня я майже не знижував вагу.
