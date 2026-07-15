Президентка Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) та народна депутатка Ольга Саладуха відреагувала на пропозицію дев'яти країн ЄС позбавити фінансування Міжнародний олімпійський комітет (МОК) та лояльні до росії спортивні федерації.

Саладуха назвала цей крок ефективним інструментом боротьби з російським лобізмом та висловила сподівання, що кількість держав, які підтримують ініціативу Естонії, лише зростатиме.

Важлива ініціатива Естонії, яка запропонувала позбавити європейського фінансування МОК та міжнародні федерації, що повертають росіян і білорусів до змагань.

Це дійсно буде ефективними рішенням і воно змінить баланс у світовій спортивній спільноті на користь збереження санкцій щодо агресорів.

Ідею підтримали Данія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія та Швеція. Це вже немало. Сподіваюся, що підтримка буде ще більшою.

Так поборники чесного спорту зможуть протидіяти російському лобізму. Логіка проста. Якщо хтось готовий прогинатися під кремль, він мусить дорого заплатити. Якщо хтось не може обійтися без грошей рф, нехай обходиться без грошей Євросоюзу.

Дякую Естонії та усім партнерам, які солідаризувалися з цією ініціативою. Вона ще раз підтверджує – легкого тріумфального повернення росії та білорусі у великий спорт не буде. У світі надто багато людей, які не хочуть потискати заплямовані кров’ю руки.