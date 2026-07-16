Денис Сєдашов

Президентка Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) та народна депутатка Ольга Саладуха подякувала колегам по парламенту за підтримку постанови про офіційне звернення Верховної Ради до МОК та інших міжнародних спортивних організацій.

Українські законодавці вимагають залишити в силі всі чинні санкції проти спортсменів із росії та білорусі. Саладуха зазначила, що не має ілюзій щодо реакції проросійських федерацій, проте впевнена у міцній позиції міжнародної спільноти.

Дякую колегам-народним депутатам за підтримку постанови про звернення Верховної Ради до МОК та інших міжнародних спортивних організацій. Ми вимагаємо зберегти всі діючі спортивні санкції проти росіян та білорусів. Це справедлива вимога, з якою солідарні усі здорові сили в міжнародній спортивній спільноті. Побачимо як відреагує Комітет та проросійські федерації. Не маю щодо їхньої реакції великих ілюзій. Але маю чітке розуміння, що пройти «по червоній доріжці» на світові спортивні арени агресору не вдасться. Ольга Саладуха

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