Аблаєв — про перенесення стрибків: «Це впливає на всіх однаково»
Жіночі змагання відбудуться 18 лютого, чоловічі – 19 лютого
близько 7 годин тому
Головний тренер збірної України з лижної акробатики Енвер Аблаєв прокоментував перенесення стартів на Олімпіаді-2026.
Жіноча та чоловіча кваліфікації, заплановані на ранкову сесію вівторка, 17 лютого, були скасовані через несприятливі погодні умови. За новим розкладом, жінки виступатимуть 18 лютого, а чоловіки — 19 лютого. Слова наводить Суспільне Спорт.
Воно впливає для всіх однаково. Звичайно, всі чекали сьогодні змагань, усі були налаштовані, щоб відпрацювати… Як дівчата відреагували? Нібито добре. Казали, що було б добре сьогодні відзмагатися і вже розуміти, чи пройшли вони далі, чи ні.
Тренер також пояснив, що розглядалася можливість провести кваліфікацію з одного стрибка, але команда від цього відмовилася:
Була пропозиція, але ми сказати ні, треба два. Всі [іноземні команди] хотіли сьогодні [проводити змагання].
