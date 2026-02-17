Тренерський штаб збірної України визначив склад на жіночу естафету на Олімпіаду-2026
Старт гонки — 18 лютого
Тренерський штаб збірної України з біатлону оголосив склад команди на жіночу естафету Олімпійських ігор 2026 року. Повідомляє Суспільне Спорт.
Головний тренер Микола Зоц повідомив, що за Україну виступатимуть Олександра Меркушина, Юлія Джима, Христина Дмитренко та Дарина Чалик.
Жіноча естафета запланована на середу, 18 лютого, о 15:45.
Україна фінішувала 16-ю в чоловічій естафеті з біатлону на Олімпіаді-2026.
