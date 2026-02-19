Українська лижна акробатка Ангеліна Брикіна прокоментувала 13-те місце у першій кваліфікації на зимових Олімпійських іграх-2026.

«Мої перші Олімпійські ігри з потрійними стрибками – це божевілля. Я могла про таке лише мріяти. Сьогодні багато спортсменів казали мені, що я божевільна. Так, можливо, трохи.

Сьогодні особливий день – я стрибнула Full-Double Full-Full. І знаєте, якби в мене не було тренерів, які завжди вірили в мене, навіть коли я сама в себе не вірила, ви б не побачили мене тут сьогодні.

Усе, що ви сьогодні побачили від мене, – це величезна праця моїх тренерів. 13-те місце сьогодні. Мрій і працюй. Не дозволяй нікому забрати твою мрію».