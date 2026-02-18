Медальний залік Олімпіади-2026: трійка лідерів — Норвегія, Італія та США
Підбиваємо підсумки медального заліку в Італії станом на 18 лютого
близько 3 годин тому
Фото: Getty Images
У Мілані та Кортіні-д’Ампеццо тривають зимові Олімпійські ігри-2026. Лідерство у загальному медальному заліку впевнено зберігає збірна Норвегії.
Скандинавська команда вже виборола 33 нагороди: 15 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.
Друге місце наразі посідає господарка Ігор — Італія, а замикають трійку лідерів США.
Медальний залік
Україна йшла другою, але не зуміла завоювати медаль у жіночій естафеті Олімпіади-2026.
