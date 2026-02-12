Усик підтримав Гераскевича після дискваліфікації на Олімпіаді-2026
Боксер підкреслив, що справжня сила — це залишатися людиною навіть у складні часи
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) відреагував на дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича на зимових Олімпійських іграх-2026.
Я пишаюся тобою, твоєю мужністю та відвагою. Шолом із портретами загиблих українських спортсменів — це вшанування, а не порушення правил!
Спорт не означає забуття. Справжня сила — це мужність залишатися людиною навіть у найважчі часи.
Сльози огорнули очі — з'явилося фото з реакцією Михайла та Владислава Гераскевичів на дискваліфікацію.
