МОК оголосив про зміни у програмі юнацьких Олімпійських ігор-2028
Турнір стане коротшим
близько 1 години тому
Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) повідомив про зміни у програмі зимових юнацьких Олімпійських ігор 2028 року, які відбудуться в італійському регіоні Доломіт Вальтелліна.
Ігри 2028 року виявляться коротшими, ніж попередні змагання, а кількість учасників скоротиться на 20%.
Програма Олімпіади включатиме сім основних зимових олімпійських видів спорту: біатлон, бобслей, керлінг, хокей, санний спорт, конькові та лижні види. Також організатори запровадять сім нових дисциплін, а виключать 15. Цитує члена МОК, голову комісії з Олімпійської програми Карла Стоса Inside The Games.
«Нова програма відображає чітку відданість принципам сталого розвитку, інновацій та форматів спортивних змагань, орієнтованих на молодь. Найголовніше – програма гарантує, що юнацькі Олімпійські ігри в регіоні Доломіт Вальтелліна у 2028 році нададуть молодим спортсменам досвід світового рівня, який відповідатиме їх потребам у розвитку та можливостях регіону, що приймає».
