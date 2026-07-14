Денис Сєдашов

Дев'ять країн ЄС звернулися до Єврокомісії з пропозицією припинити фінансування Міжнародного олімпійського комітету (МОК) з боку Євросоюзу. Причиною стало рішення МОК зняти обмеження на участь російських та білоруських спортсменів у змаганнях, повідомляє міністерство культури Естонії.

Звернення підтримали Естонія, Литва, Латвія, Польща, Фінляндія, Данія, Швеція, Нідерланди та Румунія.

Країни пропонують позбавити фінансування ЄС (зокрема через програму Erasmus+) не лише МОК, а й спортивні федерації, які підтримали допуск росіян (серед них вказані Міжнародна федерація фехтування та Міжнародна федерація плавання). Також пропонується обмежити їхню участь у спортивних заходах та обговореннях всередині ЄС.

«Міжнародний рух має відстоювати цінності, а не йти на компроміси»: В Естонії засудили рішення МОК щодо росії.