Меркушина — 17-та в індивідуальній гонці на Олімпіаді-2026
Золото виборола француженка Жюлія Сімон
близько 2 годин тому
Українська біатлоністка Олександра Меркушина показала найкращий результат серед представниць нашої збірної в індивідуальній гонці на зимових Олімпійських іграх-2026.
Меркушина посіла 17-те місце. Зовсім поруч у фінішному протоколі опинилася Христина Дмитренко, яка завершила гонку 18-ю. Юлія Джима стала 53-ю, а Дарина Чалик фінішувала 61-ю.
Олімпійською чемпіонкою в індивідуальній гонці стала француженка Жюлія Сімон. Срібну нагороду виборола її співвітчизниця Лу Жанмонно, а бронзову медаль несподівано здобула представниця Болгарії Лора Хрістова.
Олімпіада-2026. Біатлон. Жіноча індивідуальна гонка
1. Жюлія Сімон (Франція / 0+1+0+0) 41:25.6
2. Лу Жанмонно (Франція / 0+1+1+0) +53.1
3. Лора Хрістова (Болгарія / 0+0+0+0) +1:04.5
...
17. Олександра Меркушина (Україна / 0+0+0+1) +2:48.3
18. Христина Дмитренко (Україна / 0+0+0+1) +2:50.5
53. Юлія Джима (Україна / 0+0+0+3) +5:15.7
61. Дарина Чалик (Україна / 1+1+1+0)
