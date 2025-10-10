Денис Сєдашов

До відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року залишилося менше чотирьох місяців, а організатори «Мілано–Кортіна» все ще не завершили облаштування Олімпійського селища. Повідомляє Inside The Games.

Попри те, що будівельні роботи закінчили ще в червні, тепер потрібно встигнути обладнати громадські простори — їдальню, спортзал, медичний центр та інші приміщення, без яких об’єкт не зможе повноцінно прийняти спортсменів.

За даними AFP, у оргкомітеті визнають, що залишилося чимало невирішених питань, зокрема — облаштування перших поверхів, де й розміщуватимуться всі ключові зони інфраструктури. Джерела агентства наголошують, що організаторам «потрібно діяти дуже швидко», аби все було готово до церемонії відкриття 6 лютого на стадіоні Сан-Сіро.

Олімпійське селище збудували на території колишнього залізничного вокзалу в Милані. Загальна вартість проєкту склала 140 мільйонів євро, що на 40% перевищує початковий бюджет.

«Зокрема в Україні та на Близькому Сході». Італія пропонує світове перемир’я на час Олімпійських ігор-2026.