Український санкар Антон Дукач для Суспільне Спорт прокоментував свій виступ у перших двох заїздах одиночного турніру на зимових Олімпійських іграх-2026.

«Взагалі два заїзди, мабуть, якнайкраще вийшли. Дуже розраховую, що вдасться, як мінімум, продовжити такий темп, а, як максимум, то покращити результат.

Загалом ця Олімпіада відрізняється від будь-якої – ця в період війни. І коли тебе підтримують твої друзі, особливо друзі-військові, які захищають нашу державу, це просто неймовірна честь і на душі просто неймовірно.

Зараз я вважаю, що на дуже високому рівні саме вже я, як спортсмен, так і моя техніка. Тому сподіваємося на найкращий результат. Звісно, вже видно, що після першого заїзду там боротьба за медалі, ну, це неймовірна річ. Але боротьба за топ-десять – це цілком можливо. І я на це ставлю».