Дукач і Мандзій – у топ-15 після двох заїздів на одиночних санях на Олімпіаді-2026
Лідирує представник Німеччини
близько 2 годин тому
Антон Дукач / Фото - Yahoo
7 лютого українці Андрій Мандзій та Антон Дукач провели перші заїзди на одиночних санях на Олімпіаді-2026.
Після двох заїздів Дукач йде 12-м, а Мандзій – 14-м.
Лідирує представник Німеччини Макс Лангенхан.
Ще два заїзди відбудуться сьогодні, 8 лютого.
Олімпійські ігри-2026. Мілан, Італія. Санний спорт. Одиночні сани. Чоловіки
Після двох заїздів
1. Макс Лангенхан (НІмеччина) – 1.45,826
2. Йонас Мюллер (Австрія) – 0,162
3. Домінік Фішналлер (Італія) – 0,298
12. Антон Дукач (Україна) – 1,634
14. Андрій Мандзій (Україна) – 1,714
