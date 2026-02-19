Володимир Кириченко

35-річна італійська шорт-трекістка Аріанна Фонтана стала володаркою 14-ї олімпійської медалі за кар'єру.

18 лютого Фонтану виграла срібло Олімпіади-2026 у Мілані (Італія) у складі жіночої естафети на 3000 м.

Олімпіада 2026. Шорт-трек. Жінки. Естафета 3000 м. Фінал

1. Південна Корея

2. Італія

3. Канада

До цього спортсменка здобула три золоті, п'ять срібних та п'ять бронзових нагород. У її активі медалі на всіх зимових Олімпіадах починаючи з Турина-2006. На домашній Олімпіаді-2026 Фонтана виграла у складі збірної Італії змішану естафету.

За всю історію зимових Олімпійських ігор більше медалей виборола лише норвезька лижниця Маріт Б'єрген, в активі якої 15 (8+4+3) нагород.

