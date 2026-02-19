Фонтана виграла 14-у олімпійську медаль, на зимових Іграх більше нагород лише у Б'єрген
Аріанна допомогла Італії стати другою в естафеті на 3000 м
близько 11 годин тому
35-річна італійська шорт-трекістка Аріанна Фонтана стала володаркою 14-ї олімпійської медалі за кар'єру.
18 лютого Фонтану виграла срібло Олімпіади-2026 у Мілані (Італія) у складі жіночої естафети на 3000 м.
Олімпіада 2026. Шорт-трек. Жінки. Естафета 3000 м. Фінал
1. Південна Корея
2. Італія
3. Канада
До цього спортсменка здобула три золоті, п'ять срібних та п'ять бронзових нагород. У її активі медалі на всіх зимових Олімпіадах починаючи з Турина-2006. На домашній Олімпіаді-2026 Фонтана виграла у складі збірної Італії змішану естафету.
За всю історію зимових Олімпійських ігор більше медалей виборола лише норвезька лижниця Маріт Б'єрген, в активі якої 15 (8+4+3) нагород.
