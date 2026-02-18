Гандей завершив виступи на Олімпіаді-2026
Українець фінішував четвертим у своєму чвертьфінальному заїзді
близько 5 годин тому
Фото: Getty Images
Український шорттрекіст Олег Гандей припинив боротьбу на Олімпійських іграх на стадії чвертьфіналу (дистанція 500 метрів).
Українець фінішував на четвертому місці, що не дозволило йому кваліфікуватися до півфіналу змагань.
Варто зазначити, що участь спортсмена у стартах була під питанням. Під час кваліфікації Гандей потрапив у завал та зазнав травми ноги.
Україна йшла другою, але не зуміла завоювати медаль у жіночій естафеті Олімпіади-2026.