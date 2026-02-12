Володимир Кириченко

Дворазовий олімпійський чемпіон французький фігурист Гійом Сізерон став першим в історії спортсменом, який завоював олімпійське золото у танцях на льоду з різними партнерками.

11 лютого Сізерон виграв Олімпіаду-2026 у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо у парі з Лоранс Фурньє Бодрі, разом з якою виступає перший сезон.

Раніше на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні Сізерон став чемпіоном у парі з Габріелою Пападакіс, з якою тренувався та виступав з 2008 року.

До цього на Олімпіаді-2018 у Пхенчхані Сізерон та Пападакіс стали володарями срібних медалей.

Зазначимо, що танці на льоду включені до програми зимових Олімпійських ігор із 1976 року.

