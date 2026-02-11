Денис Сєдашов

Український шорттрекист Олег Гандей не зміг виступити на Олімпійських іграх-2026 у своєму звичному екіпіруванні через заборону. Спортсмену не дозволили використовувати шолом із написом української письменниці Ліни Костенко, який організатори визнали «політичним гаслом». Слова наводить Суспільне Спорт.

У мене є напис на шоломі Ліни Костенко: «Там де героїзм, там немає остаточної поразки». — Заборонили, сказали, що це політичне гасло, що це про війну, це не можна. Я їм переклав слово у слово — ні, це політичне гасло. Це просто мотиваційні слова для мене, для моєї команди та країни. Чому ні? Не можна, це політично і це пропаганда. Олег Гандей

Гандей зазначив, що заборону повідомили лише за кілька днів до початку змагань під час перевірки екіпірування:

Перед кожною Олімпіадою у нас є перевірка стану технічної, аби не було реклами чи якихось наліпок на шоломі. І це було буквально десь п'ять днів тому, чотири, можливо. Вони перевіряли мій шолом: з одного боку було написано, можливо, політичний сленг, я згоден, а з іншого — слова Ліни Костенко. Тобто чому їм це сподобалося — не знаю. Там не про війну, не про політику. Там просто про слова, які вони написала у книжці про героїв Крут. Це відоме протистояння проти більшовиків. Чому неможна зараз? Це було 100 років тому. Людини, слова якої я поважаю, за якою слідкую, де немає жодного натяку на війну. Не можна. Я намагався сперечатися — мені дали зрозуміти, що краще цього не робити. Олег Гандей

