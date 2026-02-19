Володимир Кириченко

18 лютого французька команда завоювала золото у жіночій біатлонній естафеті на зимових Олімпійських іграх-2026.

Збірна Франції у складі Каміль Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мішелон та Жулії Сімон фінішувала першою, маючи 1 штрафне коло та використавши 6 додаткових патронів.

Для Франції ця перемога стала вже третьою в естафетних дисциплінах на Іграх-2026. Раніше французи також здобули золото у чоловічій та змішаній естафетах.

Таким чином, чоловіча та жіноча збірні Франції з біатлону стали першими в історії Олімпіад, які виграли всі три естафетні дисципліни на одних Олімпійських іграх.

Зазначимо, що змішана естафета вперше була включена до програми Олімпійських ігор у 2010 році. Відтоді ще жодній країні не вдавалося здобути перемогу у всіх трьох естафетах – чоловічій, жіночій та змішаній – на одній Олімпіаді.

Також французькі біатлоністки вперше з 1992 року завоювали золото у жіночій естафеті на Олімпійських іграх.

