Городна: «Роботою на стрільбі задоволена — лише один додатковий патрон»
Українка свою роботу на стрільбі оцінила позитивно
близько 2 годин тому
Українська біатлоністка Олена Городна взяла участь у третьому етапі змішаної естафети на ХХV зимових Олімпійських іграх, які проходять в Антерсельві (Італія).
Після завершення гонки спортсменка підсумувала свій виступ у коментарі для пресслужби Національного олімпійського комітету України.
Городна звернула увагу на складні умови висотної траси та власний фізичний стан, зазначивши, що старт в Антерсельві суттєво відрізняється від звичних етапів Кубка світу.
Загалом старти на висоті, особливо тут, в Антерсельві, суттєво відрізняються від звичних етапів Кубка світу. Фізично я ще не на піку своєї форми, тому на дистанції намагалася стримувати темп. Роботою на стрільбі задоволена — лише один додатковий патрон і сьома позиція за підсумками мого етапу. Наприкінці дистанції пропустила представницю Австрії, але з огляду на непростий сезон через хворобу вважаю цей результат доволі хорошим.
