Не медаль, а пазл: Андерссон втратила частину своєї нагороди під час святкування
Нагорода зламалася на три частини
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Призерка Олімпійських ігор Ебба Андерссон повідомила, що втратила частину срібної медалі, здобутої в скіатлоні на Олімпійських іграх-2026.
За словами шведської спортсменки, інцидент стався на лижному стадіоні Лаго ді Тезеро одразу після церемонії нагородження. Слова наводить SVT.
Ми з Фрідою вирішили підійти до нашого фан-клубу. Я бігла слідом за нею, і моя медаль упала в сніг. Вона зламалася на три частини, одну з них я не змогла знайти. Сподіваюся, що в організаторів є якийсь план В на такий випадок.
