Денис Сєдашов

Збірна Ірану не братиме участі в зимовій Паралімпіаді-2026, яка відбудеться в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Іранська делегація прийняла рішення відмовитися від виступів через безпекову ситуацію. Слова наводить IPC.

Єдиним представником країни на іграх мав стати паралижник Абульфазл Хатібі Міанеї. Через зняття делегації прапор Ірану було виключено з параду націй під час офіційної церемонії відкриття Паралімпіади.

Рішення про відмову від участі ухвалено на тлі загострення військово-політичної напруженості в регіоні. Нагадаємо, наприкінці лютого збройні сили США та Ізраїлю завдали ударів по об'єктах на території Ірану.

