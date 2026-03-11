Денис Сєдашов

Збірна України утримує позиції у першій десятці медального заліку зимових Паралімпійських ігор-2026, що тривають в Італії. За підсумками п’яти змагальних днів у активі синьо-жовтих 10 нагород: 3 золоті, 2 срібні та 5 бронзових.

Зараз українська команда посідає сьоме загальнокомандне місце. П’ятий день ігор у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо був присвячений паралижних перегонам. Українці медалі не здобули.

Україна опустилася на пʼяту позицію медального заліку Паралімпіади-2026.