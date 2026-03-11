Україна у топ-10: результати п’ятого дня Паралімпіади-2026
Українці посідають сьоме місце у загальному заліку
13 хвилин тому
Збірна України утримує позиції у першій десятці медального заліку зимових Паралімпійських ігор-2026, що тривають в Італії. За підсумками п’яти змагальних днів у активі синьо-жовтих 10 нагород: 3 золоті, 2 срібні та 5 бронзових.
Зараз українська команда посідає сьоме загальнокомандне місце. П’ятий день ігор у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо був присвячений паралижних перегонам. Українці медалі не здобули.
